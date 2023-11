L'appuntamento di Salisburgo di mercoledì sera può dare all'Inter non solo la possibilità di chiudere in anticipo il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche di osservare da vicino Karim Konaté. L'attaccante ivoriano classe 2004 è un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza di Viale della Liberazione, assicura La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla trasferta in Austria.

Sul tavolo degli uomini mercato nerazzurri le relazioni ci sono già e sono positive, riferisce la rosea, ma vederlo all'opera dal vivo contro la difesa di Inzaghi "potrebbe regalare nuovi spunti di riflessione". In estate, nell'amichevole vinta 4-3 dall'Inter, Konaté aveva firmato una doppietta e mercoledì sera, dopo la panchina di San Siro nel match di andata, dovrebbe partire titolare.

Il baby bomber è legato al Salisburgo da un contratto fino al 2028 ma è un'idea per completare l'attacco del futuro che conterà certamente su Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per il ruolo di prima punta, invece, attenzione anche a Nikola Krstovic del Lecce e Santiago Gimenez del Feyenoord, suggerisce Gazzetta.

