Il bisnonno giocò nel Milan, mentre Albert Gudmundsson il prossimo anno potrebbe essere un attaccante dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome dell'islandese ha scalato posizioni nelle gerarchie degli uomini mercato nerazzurri che lo seguono da vicino e starebbero pensando di portarlo a Milano per completare il prossimo reparto offensivo.

L'Inter si sarebbe già informata e con il Genoa sarebbe stato qualcosa più di un sondaggio. La valutazione è di circa 30 milioni, difficilmente trattabili. Sul giocatore anche Juve e Premier League (in particolare Tottenham). L’idea di Marotta potrebbe essere quella di costruire un’operazione alla Frattesi, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto sulla stagione successiva. L’Inter non ha paura di affrontare, con la formula giusta, anche un investimento importante. Gudmundsson è un classe 1997 come Thuram e Lautaro.

Ciò che è evidente è che il club nerazzurro è entrato nell'ordine di idee che Taremi non basta: servirà altro in vista della prossima stagione che si preannuncia molto faticosa. Sanchez e Arnautovic, per motivi diversi, non hanno dato le risposte attese, per cui Inzaghi va tutelato per non rischiare di trovarsi "corti" là davanti.