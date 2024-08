Albert Gudmundsson all'Inter e Marko Arnautovic al Genoa: adesso l'operazione, seppur difficile da realizzare, è possibile. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, convinta che lo stand-by nella trattativa con la Fiorentina rafforzi la tesi che nella testa dell'islandese ci sia stato sempre e solo il nerazzurro. E in casa viola iniziano a spazientirsi. "A Milano, invece, osservano con sguardo sornione quanto avviene in Liguria, ma soprattutto iniziano a registrare con piacere un certo gradimento genoano per Marko Arnautovic: è esattamente a questo punto della storia che il percorso del centravantone austriaco si intreccia con quello della freccia islandese".

Gilardino vedrebbe bene l'austriaco al centro dell’attacco, anche se il suo preferito rimane Milik. La trattativa tra Inter e Genoa, comunque, dovrebbe entrare nel vivo dopo l'incrocio in campionato di sabato, nella prima giornata di campionato. Ed è lì che sarà necessario un incastro, perché se Arna è in scadenza e potrà trasferirsi solo a titolo definitivo, "l’Inter non intende “comprare” per intero Gud, anche perché sulla testa dell’islandese pende sempre un processo penale in patria per molestie sessuali atteso in autunno". Lo scenario pù probabile appare quello del prestito con importante diritto di riscatto.

