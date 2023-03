Gli occhi della Premier League si sono posati su André Onana, portiere camerunese che a suon di parate sta diventando sempre più idolo dei tifosi dell'Inter. Che, non a caso, anche per un fattore ambientale, si trova bene in Italia e non sta pensando a lasciare Milano, nonostante tre club inglesi abbiano già bussato alla sua porta: stando a Gazzetta.it, si tratta di Chelsea, che è orientato a sostituire Mendy, Manchester United, che non ha ancora chiuso per il suo rinnovo di De Gea, e Tottenham. "È costato solo le commissioni e adesso la sua valutazione, soprattutto se a comprarlo fosse uno dei top club della Premier, si aggirerebbe sui 60-70 milioni", si legge sull'edizione online della rosea.