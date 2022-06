Il futuro di Sebastiano Esposito sarà ancora all’estero. Dopo l’esperienza Basilea, l’attaccante si trasferirà in prestito all’Anderlecht, club belga che si è inserito con forza nelle ultime ore. Come riportato da Gazzetta.it, Esposito firmerà domani al termine delle visite mediche. L’Anderlecht godrà di un diritto di riscatto fissato attorno ai 7 milioni, con l’Inter che con un milione in più potrà però esercitare il diritto di controriscatto.