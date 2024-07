Non solo Inzaghi. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, anche Denzel Dumfries viaggia spedito verso l'accordo con l'Inter per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Secondo la rosea, nonostante fosse impegnato a Euro 2024, l'entourage del laterale destro ha incontrato la dirigenza nerazzurra nei giorni scorsi. L'intenzione del club campione d'Italia è quella di non partire con la nuova stagione avendo l'olandese in scadenza e quindi con una situazione non definita, con il rischio di uno Skriniar bis fra un anno.

La proposta resta quella dei mesi precedenti: contratto fino al 2028 con ingaggio da 4 milioni netti più bonus a stagione (lo stipendio attuale dell'olandese è di 2,5 milioni). Dopo lo stallo di questi mesi, con Dumfries fermo sulla richiesta di 5,5 milioni, l'esterno destro - secondo la Gazzetta - ha accettato le condizioni dell'Inter. Possibile la definizione del tutto appena dopo l'Europeo.