I soldi della cessione dell'ex PSV dovranno poi essere reinvestiti in parte sul mercato e indirizzati verso la Baviera per provare ad arrivare proprio a Mazraoui, il prescelto da Marotta e Ausilio che l'avevano corteggiato già nell’estate 2021. Tanto, però, dipenderà anche dall'eventuale riscatto di Joao Cancelo : con la permanenza del portoghese al Bayern, Mazraoui potrebbe tornare a valutare l’idea di un trasferimento in Italia.

Il nome di Noussair Mazraoui è tornato in cima alla lista dei desideri dell'Inter per quanto riguarda il capitolo esterni. Con Denzel Dumfries destinato a fare la valigie sull'altare del bilancio (l'olandese - valutato non meno di 50 milioni e senza contropartite - vuole la Premier e il suo agente ha già avviato i contatti con Chelsea e Manchester United ), il marocchino del Bayern Monaco sarebbe il prescelto ad arare la fascia destra del futuro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

l giocatore "lascerebbe un top club soltanto per un altro top club - si legge -. E nella sua testa l’Inter (alla quale aveva strizzato l’occhio due anni fa) è un’opportunità da prendere al volo. Anche perché le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con le esigenze del club e di Simone Inzaghi, che adora i giocatori capaci di ricoprire più ruoli in campo. Come Darmian, infatti, Mazraoui può essere utilizzato su entrambe le fasce, senza che il suo rendimento ne risenta. Pur essendo un terzino destro da sempre, nel Marocco ha dovuto traslocare sull’altra fascia per una maglia da titolare: a destra c’è Hakimi, uno dei simboli dell’ultimo scudetto dell’Inter che adesso potrebbe fare un altro assist al suo vecchio club. Achraf ha Milano nel cuore, troverebbe le parole giuste per spingere Mazraoui a sposare in fretta l’Inter". Prima, però, deve arrivare l’offerta irrinunciabile per far partire Dumfries.

