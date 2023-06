Nessuna intenzione di rischiare i titolari e, dunque, turnover massiccio in vista dell'impegno di domani a Torino per l'ultima gara di campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi darà a spazio a chi ha giocato meno, quindi dentro dall'inizio i vari Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini e il baby Curatolo. I ballottaggi sono due: Acerbi-Bastoni per la difesa e Barella-Calhanoglu per il centrocampo. In attacco, invece, Dzeko dovrebbe partire dal 1' con Lukaku dentro a gara in corso. Poi, da domenica, testa solo a Istanbul. "L’ultimo allenamento in Italia dovrebbe essere quello di giovedì, visto che poi la squadra volerà a Istanbul con due giorni di anticipo rispetto alla partita - si legge -. In meno di 48 ore sarà quindi fondamentale non solo fare i conti con la pressione e la tensione, ma anche con caratteristiche ambientali come il clima turco. Il prossimo venerdì sarà nuovamente vigilia e quindi conferenza stampa di rito con varie attività dedicate ai media: sul campo, la classica rifinitura. Infine, sabato 10: nemmeno c’è bisogno di ricordare cosa c’è sull’agenda di Inzaghi e dei giocatori".

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Barella, Gosens; Dzeko, Curatolo.

