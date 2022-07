Mentre l'Inter continua a temporeggiare, a farsi sotto per Paulo Dybala è stato già ieri il Napoli che, fresco di addio di Koulibaly , può tentare di impensierire l'argentino mettendo a disposizione quanto 'risparmiato' dal mancato rinnovo del senegalese. Ad entrare in gioco è lo stesso Luciano Spalletti , fa sapere la Gazzetta dello Sport che parla di telefonata tra l'allenatore di Certaldo e l'argentino alla quale ha fatto seguito l'intervento di Cristiano Giuntoli con Jorge Antun. " Sondaggio svolto in cordialità " quello del diesse azzurro che ha cercato di capire le fattibilità dell'operazione anche e soprattutto tenendo conto del tutt'altro che banale cavillo legato ai diritti d'immagine , che secondo la Rosea , non sarebbe un problema: "Insomma, c'è apertura " anche da parte dello stesso De Laurentiis, convintosi a tentare il colpo Dybala per riportare a Napoli un entusiasmo quasi svanito con l'addio di Koulibaly. "Il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni di euro netti di base per l'ingaggio, che può salire a 6 più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra". Offerta più bassa di quella avanzata nelle scorse settimane dall'Inter che però ha bisogno di tempo per chiudere l'operazione.

Proprio in ottica Inter, la Gazza però sottolinea: "Un alto giorno, l'ennesimo, senza che il clan Dybala abbia sentito la voce familiare di Beppe Marotta. Non significa certo mancanza di interesse - si legge - perché l'Inter pensa sempre con insistenza all'argentino, anche se tanto è cambiato negli ultimi tempi". Le sensazioni iniziali, visto il reciproco gradimento delle parti, erano quelle di un'operazione veloce ma il tempo e le circostanze hanno mischiato le carte, dilatando le tempistiche. Il ritorno di Lukaku ha fatto scivolare in secondo piano il capitolo Paulo e per poter accogliere l'ex Juve a corte di Inzaghi è necessario fare spazio davanti: "Sanchez ieri si è riallenato ad Appiano come niente fosse, ma ha già detto che non si metterà di traverso e accetterà una buonuscita" ma l'eventuale addio del Niño non basterebbe a sbloccare l'arrivo del classe '93. Necessaria un'uscita di uno tra Correa e Dzeko. "Intanto ieri Dybala ha incontrato il suo agente Jorge Antun, l'intermediario Fabrizio De Vecchi e Carlos Novel, l'uomo checura gli sponsor. Insomma, Dybala vuole studiare la situazione, con un occhio speciale sempre all'Inter, anche perché il suo sì, seppur tardivo, all'offerta nerazzurra c'è stato: 5 milioni di parte fissa e uno legato alle presenze in campo, pari ad almeno il 50%, più una clausola rescissoria".

Intanto, tra l'impasse dell'Inter e l'accelerata del Napoli, gioca un ruolo fondamentale, da terzo incomodo, la Roma di José Mourinho. Dall'Argentina è arrivata ieri l'indiscrezione di una proposta di quadrieannale a 6 mln netti dei giallorossi recapitata agli agenti di Dybala. "Un impegno finanziario, per il

club giallorosso, pari a circa 48 milioni" che la Rosea smentisce: "Le nostre verifiche hanno portato a smentite tanto secche quanto articolate. Da un lato è stato detto 'no' alla veridicità della proposta, dall'altro si conferma che l'attaccante piace tanto a Mourinho, ma si fa presente come la società in questo momento sia impegnata in un'opera di risanamento finanziario che passa innanzitutto dal taglio del monte ingaggi". Se Paulo decidesse di rinunciare alla Champions League, dovrebbe fare anche un ulteriore sforzo per abbassare le sue pretese: per Dybala il corteggiamento continua, ma occorre un impegno ulteriore. E reciproco".