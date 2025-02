"Ci sono, sono pronto". Hakan Calhanoglu si prepara così al derby di Milano: con una candidatura alla maglia da titolare ad un mese dal ko. Perché quella di domani "è la sua partita. Lo è per le ragioni che tutti conoscono. Ma stavolta ce n’è una in più: l’infortunio di Riad proprio contro il Milan, che gli ha tolto la finale di Supercoppa e la possibilità di combattere per un trofeo, poi perso dai suoi compagni" sentenzia la Gazzetta dello Sport che racconta come il turco abbia lavorato ad altissima intensità pur di recuperare in tempo per la stracittadina, persino Inzaghi "ne è rimasto colpito". E dopo l'allenamento i due si sono confrontati: l'ex rossonero vuole giocare dall’inizio e vuole farlo a tutti i costi. E sebbene non abbia ancora novanta minuti sulle gamba, almeno un'ora alla 'Calha' può giocarla.

"Un'ora alla Inter", sottolinea la Rosea che però aggiunge: "Inzaghi vuole prendersi la giornata di oggi (e forse anche un pezzetto di quella di domani) per prendere un indirizzo definitivo. Il bivio è: lo faccio partire titolare e poi lo sostituisco, a prescindere dall’andamento del match, oppure lo tengo fuori o lo metto per l’ultima mezzora? Di sicuro, un pericolo può essere allontanato: i rischi di una possibile ricaduta sono limitati. Esistono, certo, ma eventualmente solo nella misura in cui non il centrocampista dovesse giocare 'troppo' sulla fatica, ovvero dovesse restare in campo se appesantito. Tutto sommato, dunque, una situazione gestibile".

