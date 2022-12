Arrivano ulteriori rassicurazioni sulle condizioni fisiche di Marcelo Brozovic , ieri sera uscito anzitempo per un infortunio muscolare dalla semifinale Mondiale persa dalla Croazia con l'Argentina: dopo Sky , anche la Gazzetta dello Sport conferma che lo staff medico dell' Inter, guidato dal professor Piero Volpi, è stato raggiunto dalla chiamata dei colleghi croati che hanno escluso qualsiasi problema di natura muscolare per il centrocampista. Nessuna lesione al flessore della coscia sinistra, ma una semplice fitta che Simone Inzaghi spera sia sufficiente per escluderlo dalla finalina di sabato.

A proposito di acciaccati, ad Appiano Gentile oggi si sono registrati progressi nella doppia seduta sostenuta da Joaquin Correa e Danilo D'Ambrosio, che comunque non saranno presenti nell'amichevole contro il Betis Siviglia. Stesso discorso per Romelu Lukaku, per il quale la cautela rimane massima: l'obiettivo è non rischare niente per riaverlo al top contro il Napoli il 4 gennaio.

