Il primo round dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter andrà in scena domani sera all'Allianz Arena di Monaco. Un appuntamento prestigioso che Simone Inzaghi ha iniziato a preparare nei dettagli questa mattina ad Appiano Gentile, dove si è regolarmente allenato in gruppo Alessandro Bastoni: il 95 nerazzurro sarà titolare nella difesa a tre che sarà completata da Acerbi in mezzo e dall'ex Pavard (favorito su Bisseck) a destra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il grande dubbio riguarda Federico Dimarco: l'esterno ha svolto un personalizzato nella seduta di rifinitura e sarà a disposizione, ma andrà inevitabilmente gestito dopo le ultime gare giocate dal 1' (contro Udinese, Milan e Parma) al rientro dall'infortunio. In caso di forfait è pronto Carlos Augusto, anche se - secondo la rosea - l'italiano resta in pole per giocare dall'inizio. Nessun dubbio per il resto della formazione: Sommer in porta, Darmian quinto sulla corsia di destra, il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo e la coppia Thuram-Lautaro in attacco. Assenti gli infortunati Taremi, Zielinski e Dumfries.

