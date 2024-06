Marko Arnautovic non vuole lasciare l'Inter. Questa la notizia della Gazzetta dello Sport. E la domanda sorge spontanea: dove sta la novità? In fondo, ormai ci siamo abituati: nessuno lascia volentieri il club nerazzurro, figurarsi dopo la seconda stella.

Il risvolto sul mercato in entrata è che si blocca la ricerca della quarta punta. Più in particolare, si ferma momentaneamente il serrato corteggiamento per Gudmundsson. L'austriaco era stato chiaro pochi giorni fa: "Nessuno ha parlato con me o con il mio manager. Ho un contratto con l'Inter, sono molto contento dell'Inter e resterò all'Inter". Ma - come spiega il giornale - il club avrebbe già comunicato all'attaccante la volontà di separarsi, invitandolo a cercarsi una squadra.

Esiste il rischio di minusvalenza, ma il progetto Inter è chiaro: fuori Arnautovic, dentro Gudmundsson, con l'islandese già bloccato da Marotta e felicissimo di vestire il nerazzurro. Ma tutto dipende da Arnuautovic, che avrebbe già scartato la Saudi League.