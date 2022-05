Il Tottenham si prepara ad accogliere Ivan Perisic che, come noto, negli scorsi giorni ha comunicato all'Inter l'intenzione di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza. Stando alle informazioni dell'Evening Standard, il laterale croato, dopo aver alloggiato nelle strutture degli Spurs, oggi dovrebbe completare le visite mediche prima di apporre la firma sul biennale che lo legherà fino al 2024 alla squadra allenata da Antonio Conte. Il quale, almeno per il momento, dovrà accontentarsi di avere in rosa un solo giocatore che ha avuto a Milano: Alessandro Bastoni, infatti, è riluttante all'idea di lasciare i nerazzurri. Una decisione che, a mercato neanche iniziato, non è ovviamente definitiva: spetterà al club londinese tentare di fargli cambiare idea, secondo i colleghi inglesi.