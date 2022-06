"Resta inteso che i guadagni netti di Lukaku all'Inter erano nell'ordine di 6,4 milioni di sterline all'anno (circa 7,5 milioni di euro, ndr), il che si traduce in circa 125.000 sterline a settimana - si legge sui tabloid -. Si dice che Lukaku, che ora guadagna ben 3 milioni di sterline in più dopo il pesante accordo firmato con i Blues la scorsa estate, sia 'pronto' ad accettare uno stipendio simile a quello ricevuto durante il suo precedente periodo con l'Inter se questo servirà a suggellare un ritorno a Milano".

L'Inter è comunque disposta ad impostare la trattativa solo in prestito e non a titolo definivo: il club nerazzurro - confermano da oltremanica - deve comunque "ancora entrare in contatto" con la dirigenza del Chelsea per un qualsiasi potenziale accordo per il bomber belga.

