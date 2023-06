A quindici giorni dall'incombenza del 30 giugno, con tutte le conseguenze del caso legate ai rinnovi ed eventuali addii, arrivano novità sul mercato dell'Inter che stupisce e completa un colpo in entrata. Dopo l'incontro di ieri tra il club e gli agenti di Yann Bisseck, giocatore classe 2000 dell'Aarhus di cui si è parecchio invaghita la dirigenza del The Corner, pare esserci stata un'accelerata da parte dei nerazzurri.

Secondo quanto risulta alla redazione di FcInterNews.it Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo sul piatto quattro anni per il cartellino, a fronte dei cinque richiesti e 800 mila euro (a salire) d'ingaggio annuo per i prossimi quattro anni, anche se la richiesta degli agenti è un quinquennale. La settimana prossima le parti si incontreranno per limare gli ultimi dettagli di un'operazione che è ormai ben indirizzata.

