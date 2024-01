L'arrivo di Tajon Buchanan serve per tamponare nell'immediato l'assenza duratura di Juan Cuadrado ma anche per sostituirlo, numericamente, dalla prossima stagione quando scadrà il contratto annuale del colombiano. Sulla corsia di destra rimane però un punto interrogativo, quello legato a Denzel Dumfries, con il quale l'Inter non ha ancora trovato un'intesa per il rinnovo dell'attuale accordo in scadenza nel 2025. Se la distanza non fosse colmabile, inevitabilmente l'esterno olandese finirebbe sul mercato con buone possibilità di salutare la prossima estate.

Se questo fosse lo scenario reale, allora la dirigenza nerazzurra dovrebbe trovare un nuovo esterno destro per ripristinare la coppia, sperando che Buchanan riesca rapidamente a meritarsi il posto da titolare nella prossima stagione. Plausibile che, in linea con le strategie finanziarie dell'Inter, un nuovo laterale possa arrivare a condizioni economiche favorevoli. In tal senso, occhio a un potenziale profilo: Leonardo Spinazzola.

Il classe '93 di Foligno ha il contratto in scadenza con la Roma ed è noto che non verrà rinnovato. Il club giallorosso vorrebbe cederlo immediatamente ma non è facile, benché ci sia una proposta dall'Arabia (che ad oggi non lo convince) e una chiacchierata con il Galatasaray. Il Campione d'Europa 2021 preferirebbe restare in Italia se possibile e nei prossimi tempi e probabile che l'agente Davide Lippi faccia un sondaggio sia con Inter sia con Milan, che potrebbero aver bisogno di un esterno duttile, in grado di agire su entrambe le fasce anche se specializzato sulla corsia mancina.

Proprio la disuetudine ad agire a destra potrebbe essere un deterrente in ottica nerazzurra, anche se Spinazzola è un giocatore che piace da tempo considerando che nel gennaio 2020 era praticamente concluso lo scambio con Matteo Politano, prima che saltasse tutto per l'eccessiva valutazione data dalla Roma al suo giocatore.

Chissà che quelle visite mediche non possano essere replicate tra qualche mese...