La vicenda riguardante il rinnovo di contratto di Milan Skriniar sembra destinata a chiudersi rapidamente. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it , infatti, è previsto un nuovo contatto diretto tra oggi e domani tra l'agente del calciatore e l'Inter dopo il positivo summit di giovedì scorso in sede. L'offerta Inter - come anticipato in queste pagine un mese fa - sarà 6,5 milioni netti più 1 di bonus fino al 2027 e la fascia da capitano . Niente clausole rescissorie.

Il Paris Saint-Germain resta alla finestra, ma solo in vista della prossima estate e nel caso in cui non dovesse arrivare un rinnovo di contratto. I francesi stanno corteggiando anche Kalulu, difensore del Milan, anche perché l'Inter al momento non prende in considerazione offerte low cost da 20-25 milioni a gennaio e Galtier vorrebbe un centrale subito. Inoltre Campos non vuole spendere tanto per un giocatore che va a scadenza, perciò ha messo il possibile affare in stand-by.

Ecco perché il rilancio dell'Inter ingolosisce Skriniar che insieme alla compagna sta bene a Milano. Da qui l'ottimismo sbandierato da Marotta che ha avuto da Zhang l'input di chiudere il rinnovo il prima possibile...