Il PSG , almeno per il momento, si tira fuori dalla corsa di mercato per Milan Skriniar . A dire il vero lo stallo nella trattativa è piuttosto evidente e prosegue da tempo. Con i transalpini fermi ad un’offerta da 53 +7 milioni di euro e l’Inter che ne chiede 80 (potrebbero diventare 70) per cedere lo slovacco, a maggior ragione dopo l’approdo di Gleison Bremer alla Juventus.

Secondo quanto appurato da FcInterNews, i francesi punterebbero ora a profili meno costosi. Con gli intermediari, lato PSG, informati che per adesso non verrà effettuato alcun rilancio. Pur continuando ad apprezzare le caratteristiche dell’ex Sampdoria, il 37 nerazzurro non è il solo profilo seguito da Campos, che quindi adesso valuterà potenziali operazioni meno costose. Attenzione: questo non significa che Skriniar resti sicuramente all’Inter, ma solo che per il momento il PSG non sia intenzionato a provare ad affondare il colpo. Seppur non sia escludere che anche questa possa essere una tattica, proprio per vedere la reazione dell’Inter, si deve sempre e comunque ricordare che il ragazzo a Milano sta benissimo e che non ci dovrebbero essere eventualmente problemi col rinnovo del suo contratto. Dettaglio che forse troppo spesso viene sottovalutato.