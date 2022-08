Andrea Pinamonti diventerà domani un giocatore del Sassuolo a titolo definitivo. Accordo trovato tra Inter e neroverdi, con un particolare: il club di via della Liberazione ha strappato una valutazione pari a quella per la quale ci si era già accordati con la Salernitana (20 milioni di euro) ma non avrà il diritto di riacquisto per l'attaccante.

Se quindi i nerazzurri vorranno riprendersi il giocatore dovranno mettersi nuovamente al tavolo con la dirigenza degli emiliani per discutere i termini di un eventuale nuovo accordo.