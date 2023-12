Non solo Tajon Buchanan. L’Inter guarda in Belgio anche per altri profili. Secondo quanto raccolto da FcInterNews infatti alla sfida tra Racing White Daring Molenbeek e il Club Brugge (dove il canadese non era stato convocato e stravinta per 6-1 dagli ospiti) erano infatti presenti alcuni scout nerazzurri per monitorare da vicino i progressi di Pierre Junior Dwomoh, centrocampista dal fisico possente, classe 2004 dei padroni di casa. In passato accostato al Milan e proprio ai nerazzurri (RILEGGI QUI L’INTERVISTA AL SUO AGENTE), dopo aver debuttato a soli 16 anni con la maglia del Genk e aver esordito un anno più tardi in Europa League con quella dell’Anversa, viene ritenuto in Patria un calciatore dal possibile futuro più che roseo. Ergo, attenzione eventualmente ai movimenti della prossima estate su di lui.

Dwomoh è anche sul taccuino del Leicester, come eventuale rimpiazzo di Wilfred Ndidi (qualora in nigeriano lasci il suo attuale team), ma anche Lazio e Porto monitorano la crescita del ragazzo. La valutazione del centrocampista parte da una base minima di circa 5 milioni di euro.