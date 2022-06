Gleison Bremer si è promesso all'Inter, tutte le altre voci sono speculazioni. Il difensore brasiliano classe '97 ha scelto la Milano nerazzurra per proseguire la sua carriera e non sta prendendo in considerazione altre ipotesi. Nonostante ciò, negli ultimi tempi il Milan è stato accostato al miglior difensore della scorsa serie A, ma non c'è alcuna conferma in tal senso. I rossoneri sono focalizzati su Sven Botman per rinforzare la retroguardia e non si sono mai mossi per Bremer. Trattasi pertanto della classica voce messa in giro per cercare di creare un'asta intorno al diretto interessato, il che farebbe la gioia del Torino. Ma al momento, nonostante i sondaggi di Tottenham e Liverpool, il 25enne granata è rimasto sulla sua posizione: vuole l'Inter.