L'Inter ha fretta di chiudere l'operazione Gleison Bremer, mentre parallelamente attende l'eventuale rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Due situazioni parallele che non necessariamente dipendono una dall'altra. Per quanto concerne il brasiliano, i nerazzurri continuano a lavorare sui fianchi del Torino per ottenere uno sconto sulla valutazione iniziale. La novità principale è che la trattativa, sponda granata, è seguita direttamente dal presidente Urbano Cairo, dopo che il direttore sportivo Davide Vagnati e l'agente del difensore, Paolo Busardò, hanno intavolato il discorso. Allo stato attuale, c'è distanza tra domanda e offerta perché Cairo chiede 40 milioni per arrivare, in sede di trattativa, a 35 mentre in Viale della Liberazione l'investimento cash dovrebbe essere di 25 milioni, massimo 28 milioni.