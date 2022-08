Il radar interista non segnala nuove offerte per Milan Skriniar e Denzel Dumfries. E anche se dovessero arrivare, sottolinea il Corriere della Sera, Simone Inzaghi non si aspetta sorprese dopo che si è sbilanciato pubblicamente dichiarando chiuso il mercato in uscita. Da qui al 1° settembre, però, non sono escluse sorprese, e questa sorta di battaglia di posizione rischia di logorare i nervi e di togliere energie pure al gruppo. Anche per questo motivo, il tecnico piacentino tiene il punto, forte dell'atteggiamento mostrato dai suoi a Lecce alla ricerca di quella vittoria che è arrivata in pienissimo recupero. "Una scarica di adrenalina che può far bene", secondo il collega del quotidiano milanese. Soprattutto perché, al di là dei tre punti preziosi, quel che si è visto sul campo bagnato del Salento non è stato un granché: "di fronte a 7 debuttanti in A e in vantaggio dopo 82”, l’Inter ha abbassato i ritmi confermando di essere vulnerabile, con una tendenza ad allungarsi troppo quando la palla non gira con i tempi giusti. Brozovic, reduce da un colpo al polpaccio è sempre il termometro della squadra: se la temperatura scende, tutto si fa più macchinoso, meno fluido e adesso con Lukaku là davanti — a caccia della profondità — la questione è ancora più evidente", si legge.