Il Corriere della Sera accende i riflettori sul futuro dello stadio Meazza. Come si legge oggi sul quotidiano, nella relazione tecnica è specificato che rispetto alla precedente proposta si prevede "la completa demolizione e non più il mantenimento di una porzione". In pratica, niente rifunzionalizzazione: lo stadio così come lo conosciamo ora verrà completamente smantellato. Compresa la Torre 11. "Questa soluzione di progetto — scrivono i club nella relazione — riduce in maniera significativa l’impatto sul landmark urbano della precedente proposta andando a garantire un’idonea condizione di equilibrio tra i nuovi edifici e quelli esistenti".