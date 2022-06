Il Corriere della Sera lo definisce "un capolavoro": riportare a casa Romelu Lukaku a 10 milioni (cifra a metà tra i 15 chiesti e i 5 proposti) dopo averlo ceduto per 115. Ovvio, si tratterebbe di un prestito, ma per un giocatore che a Milano ha fatto la differenza e che ha talmente voglia di tornare da aver promesso di abbassarsi l'ingaggio fino ai 9 milioni netti che permetterebbero di spenderne 12 lordi (quanto per Brozovic, Lautaro e Barella).