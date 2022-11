Franck Yannick Kessie , l'ex centrocampista del Milan, non sta trovando le soddisfazioni che pensava nel Barcellona. E allora si sente già aria di addio. All'ivoriano starebbe pensando l'Inter, considerando che dalle parti di Appiano il profilo dell'ex Atalanta è sempre stato molto apprezzato. "Nelle scorse settimane si era diffusa una voce di un suo possibile ritorno al Milan, niente di più sbagliato - assicura calciomercato.com -. Una mezza verità, dato che di mezzo ci sarebbe sempre Milano, ma sponda nerazzurra ".

Chiaramente, l'affare resta molto complicato per i tempi (Kessie intende restare in Catalogna fino a fine stagione e poi fare il bilancio) e per i costi. Ma i nerazzurri restano sullo sfondo. "L'Inter ci sta provando nuovamente, consapevole del fatto che l’ingaggio del calciatore è molto alto, ma anche di una possibile apertura al prestito da parte del Barcellona", spiega cm.com.