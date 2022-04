Dopo la lunga attesa, il il 23 marzo il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'Inter fino al 2026 è diventato finalmente ufficiale. Quale sarà l'impatto a bilancio del nuovo stipendio del centrocampista croato? La redazione di Calcio e Finanza prova a dare una risposta basandosi sulle indiscrezioni riportate dalla stampa sportiva, quindi su un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti per le prossime stagioni.

"La nuova cifra si traduce in un ingaggio lordo da 12,03 milioni di euro, mentre il costo del cartellino sarà totalmente ammortizzato nel 2022/23 - si legge su C&F -. Per questa stagione, invece, il costo di Brozovic per l’Inter è stato pari ai 3,5 milioni di euro netti di stipendio (6,475 milioni di euro lordi) ai quali sommare gli 866mila euro circa di quota ammortamento. Nel complesso, Brozovic è costato 7,34 milioni al club nerazzurro nel 2021/22 e il suo peso sul bilancio crescerà di circa 4,7 milioni nella prossima stagione".