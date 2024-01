Piotr Zielinski è in rotta col Napoli e senza il rinnovo può finire fuori rosa. Questo quanto ipotizza il Corriere dello Sport tra le pagine della sua edizione odierna, legando la questione alla sempre più probabile firma con l'Inter quando il 30 giugno sarà svincolato.

"Zielo ha rifiutato l’offerta e la storia di un accordo in vista con l’Inter per giugno, a zero, è deflagrata irrefrenabilmente - si legge sul Corsport -. Un caos peggiorato nelle ultime settimane: prestazioni vuote, con sostituzione al 45’ contro il Toro, e poi l’affaticamento improvviso a un centimetro dalla sfida con la Salernitana. In estate è già stato fuori rosa per qualche giorno e ora, considerando il precedente di Milik e un prolungamento congelato, la situazione va considerata in evoluzione".

