Anche il Corriere dello Sport conferma: per i rinnovi di Mkhitaryan, Dimarco e Darmian ormai ci siamo, mancano solo gli annunci. Sulla stessa strada procedono anche i negoziati con Lautaro e Barella: entrambi potrebbero firmare già a inizio del nuovo anno.

Diverso il discorso per Dumfries. L’entourage dell’olandese ha sparato alto: non meno di 5 milioni più bonus. E allora, per adesso, la trattativa è in fase di stallo. Secondo il quotidiano romano, in casa nerazzurra non c’è particolare fiducia e, senza accordo, l'ex PSV potrebbe lasciare Milano già nella prossima estate per non rischiare un nuovo caso Skriniar.