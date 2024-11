Sei vittorie e un pari nelle sette partite giocate dopo il bruciante ko nel derby con il Milan. Il Corriere dello Sport sottolinea il trend positivo dell'Inter, che si è rialzata in maniera repentina dopo la delusione della stracittadina ed è rimasta in scia al Napoli di Conte. Il 10 novembre ci sarà a San Siro proprio lo scontro diretto con i partenopei, ma prima Venezia e Arsenal, sempre a Milano.

E il periodo dell'anno è quello più florido per Inzaghi, che di solito tra novembre e dicembre riesce a dare il meglio di sé con le sue squadre: la media punti, da quando è a Milano, parla di 2,80 a partita nell'ultimo mese dell'anno, con 9 successi e 1 pareggio in 10 gare disputate. E nemmeno novembre gli va così male, con 2,22, che è media di grandissimo rispetto. Prima di San Silvestro, ci saranno altre 8 giornate, durante le quali Lautaro e compagni, oltre al Napoli, avranno come ostacoli più duri Lazio e Fiorentina.



In vista della partita di domenica con il Venezia, previsto un po' di turnover. Dovrebbe riposare il capitano per lasciare il posto a Taremi. Rispetto a Empoli, riecco dal 1' Pavard, Dumfries e Zielinski. Calhanoglu e Acerbi pronti per la panchina. Da valutare Asllani per il fastidio al collaterale del ginocchio, mentre Martinez spera nel debutto anche se Sommer parte davanti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!