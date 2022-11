Denzel Dumfries lascerà l'Inter: questa la certezza elargita oggi dal Corriere dello Sport, che pare non avere alcun dubbio sull'addio in estate del laterale dei Paesi Bassi al club nerazzurro. E la stessa società si augurerebbe la separazione dall'ex capitano del PSV: l'obiettivo è quello di fare cassa con Dumfries entro giugno per raggiungere i famosi obiettivi di bilancio. E allora serve l'ormai famigerata "cessione pesante", che appunto potrebbe riguardare proprio il numero 2.

Il Mondiale, con la sua vetrina, potrebbe aiutare. "Meglio, quindi, che l’Olanda faccia più strada possibile nella rassegna iridata. Il debutto è stato positivo, con il 2-0 rifilato al Senegal - spiega il Corsport -. Dumfries se l’è cavata egregiamente. Un Dumfries al massimo delle sue potenzialità, infatti, non farebbe altro che aumentare la sua quotazione. Che già adesso, dalla prospettiva nerazzurra, è abbondantemente superiore ai 40 milioni".

La scorsa estate - come ricorda il quotidiano romano - si erano fatti vivi Bayern e Chelsea. A fine Qatar 2022 si capiranno i piani degli eventuali acquirenti. "In viale Liberazione c’è assoluta disponibilità a parlare di Dumfries. Addirittura, la soluzione più vantaggiosa sarebbe una cessione già a gennaio, a patto, però, che il laterale resti alla Pinetina in prestito per altri 6 mesi", aggiunge il CdS.