L'Inter gioca d'anticipo per cercare di chiudere la partita per Gleison Bremer e battere la concorrenza. Stando a quanto risulta al Corriere dello Sport, lunedì pomeriggio il club nerazzurro ha fissato in agenda un incontro con il patron del Torino, Urbano Cairo, per discutere dell’acquisto del centrale brasiliano, primo obiettivo per completare la difesa. Una mossa che da Viale della Liberazione vogliono fare a prescindere dalla quello che succederà nelle prossime 48-72 ore sul fronte Skriniar-PSG. Insomma, l'Inter "ha capito che non c’è tempo da perdere e, dopo che mercoledì ha sondato il terreno con il ds Vagnati attraverso l’opera preziosa del suo intermediario, Paolo Busardò, è pronto a scendere in campo". Il faccia a faccia con Cairo è considerato come l’unica carta possibile per trovare un’intesa e mettere fuori gioco la Juventus, che al momento non ha l’accordo con il Bayern Monaco per De Ligt e non è quindi nelle condizioni di superare l’offerta dei nerazzurri. Bremer "si è promesso all’Inter e ora è impaziente - ribadisce il Corsport -. Il suo agente è a Milano convinto che il momento decisivo sia arrivato".