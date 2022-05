CIAO BASTO - Oggi, ad esempio, il Corriere dello Sport propone un approfondimento dettagliato su quella che a suo dire sarà l'Inter della prossima stagione. Bastoni , ad esempio, viene dato quasi per fatto al Tottenham del mentore Conte, colui che lo lanciò titolare nell'Inter. Ua cessione del difensore a 60-70 milioni garantirebbe ai nerazzurri la permanenza dei vari Lautaro, Skriniar, Brozovic e Barella, gli altri big potenzialmente sacrificabili per far quadrare i conti.

IVAN CHE FAI? - E poi c'è la situazione di Perisic. Inzaghi, secondo il Corsport, ha chiesto di fare il possibile per trattenerlo e l'Inter il giorno della finale di Coppa Italia gli ha proposto un biennale da 4,5 milioni più bonus per due anni o per uno più uno. La differenza? Alla fine della prima stagione è Ivan che può decidere se svincolarsi a zero o rispettare l'accordo con l'Inter. A queste cifre vanno aggiunte le commissioni, destinate a un amico di Perisic che lo rappresenta. A inizio della prossima settimana è fissato un nuovo incontro, quello decisivo, e qualche piccolo aggiustamento sui bonus non va escluso. Il croato ha fatto sapere sia ai compagni sia in società (tramite il suo agente) che non vuole andare alla Juve (solo una tattica? I bianconeri sono interessati a lui). O l'Inter o l'Inghilterra (Chelsea?).

IL MURO - Skriniar vuole restare e sono partiti i dialoghi per il rinnovo. Tant'è vero che ieri Ausilio è stato avvistato in un hotel del centro: con lui l'agente dello slovacco. Con uno stipendio intorno ai 4,5 milioni, l'accordo sarà trovato.

