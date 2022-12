Protagonista di un Q&A organizzata dall'Inter sul proprio canale Instagram , Robin Gosens ha risposto alle curiosità dei tifosi. Ecco le parole del tedesco:



Con chi hai legato di più da quando sei arrivato a Milano?

"Quando sono arrivato all’Inter ho legato molto con Calhanoglu perché parliamo la stessa lingua. All’inizio ti leghi sempre a chi parla la stessa lingua. Oltre a lui, ho legato anche con Dumfries e De Vrij".

Il compagno più simpatico?

"Credo che Denzel sia anche il più simpatico in squadra perché non ride mai, ma anche Barella e Dimarco fanno tanto casino e rido spesso. Dumfries non ride mai perché è concentrato, negli spogliatoi ride raramente, forse è un suo modo di essere".

Cibo: Italia o Germania?

"Italia, anche se qualcosa mi manca della Germania tipo la salsiccia tedesca".

ll tuo idolo?

"Quando sono cresciuto come calciatore è sempre stato David Alaba. Ho sempre amato il fatto che giocasse sempre al massimo in diversi ruoli. In questo momento anche Joshua Kimmich, che è mio compagno in Nazionale. La sua mentalità e la sua disciplina sono da emulare".