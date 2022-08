“Non c'è alcuna offerta da parte del Bayer per Gosens e non c'è alcuna intenzione di comprarlo". Il ds del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, in un'intervista al Kölner Stadt-Anzeiger, chiude le porte all'acquisto di Robin Gosens. La trattativa nelle ultime ore si è arenata tra le parti: l'Inter durante i colloqui ha chiesto l'obbligo di riscatto, formula però che non ha convinto il club tedesco.