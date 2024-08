L'arrivo di Tomas Palacios permette ad Alessandro Fontanarosa di tornare ad abbracciare William Viali, suo ex allenatore al Cosenza e oggi alla Reggiana. Come riporta Gianlucadimarzio.com, infatti, è stato raggiunto l'accordo tra l'Inter e gli emiliani per il passaggio in prestito ai granata del difensore campano. Nelle ultime ore, lo Spezia ha provato a fare un blitz per provare a prelevare il giocatore anticipando la concorrenza, ma un imprevisto ha bloccato l'operazione.

Secondo il sito Calciospezia.it, gli Aquilotti avevano un accordo di massima con l'Inter, ma il no di Lukas Muhl al trasferimento nella formazione cipriota dell'AEL Limassol ha complicato i piani dei liguri spianando di fatto la strada alla Regia.

