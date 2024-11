Una notizia clamorosa che ieri, in serata, ha sorpreso un po' tutti: l'Inter pensa a Marco Verratti per rinforzare il centrocampo già a gennaio. Un'idea che sicuramente ha fatto sognare alcuni tifosi interisti per qualche ora, ma che inevitabilmente si scontra con la realtà. Nonostante l'indiscrezione fosse di Marca, tra le testate più affidabili in Spagna, secondo quanto appurato da FcInterNews.it sia sponda club di Viale della Liberazione sia sponda calciatore non c'è nulla che possa dar credito a questa notizia.

Il motivo è semplice: Verratti, classe '92, in forza all'Al Arabi, guadagna circa 30 milioni di euro a stagione in Arabia Saudita. E anche se la sua società accettasse di prestarlo e il diretto interessato decidesse di dare un taglio significativo al proprio ingaggio, sarebbe comunque fuori dai parametri dell'Inter. Che, pur apprezzando l'italianità e la qualità tecnica del pescarese (il quale, curiosità, non ha mai giocato in Serie A, essendosi trasferito a Parigi direttamente dal Pescara, Serie B), da tempo preferisce puntare su profili meno costosi e più futuribili, a meno che non si tratti di un'opportunità irrinunciabile (per esempio Piotr Zielinski).

Pertanto, salvo inattesi ripensamenti, la voce Verratti-Inter è destinata a rimanere una suggestione giornalistica.

