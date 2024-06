Ieri sera Federico Pastorello, dopo la visita nella sede dell'Inter, ha confermato la voglia matta di Mehdi Taremi di iniziare l'avventura in nerazzurro: "Ha tantissima voglia, ha fatto una scelta molti mesi fa e sarà una bellissima sorpresa. Io sono stato l’intermediario della trattativa, non è un mio assistito, ma ho trovato un ragazzo straordinario. Si adatterà sicuramente benissimo, sarà una bella sorpresa anche per i tifosi".

Un entusiasmo che si è già concretizzato fuori dal campo: come risulta a FcInterNews.it l'attaccante iraniano ha già trovato casa a Milano (dettaglio non da poco per l'adattamento rapido), step successivo alle visite mediche svolte in gran segreto nel capoluogo lombardo dopo quelle, saltate per eccesso di esposizione mediatica, di qualche mese fa.

Taremi sarà a disposizione di Simone Inzaghi per l’inizio del ritiro, con il suo sbarco in Italia che sarà anticipato di qualche giorno prima del via alla stagione per espletare un’ultima pratica burocratica riguardante il visto. Ovviamente, come anche tutti gli altri calciatori nerazzurri, l’attaccante ripeterà i test fisici, prassi obbligatoria e consolidata per i giocatori di tutti i club professionisti all’inizio della nuova annata.

