Accordo raggiunto: l'Inter si libera di Andrei Radu, pronto a trasferirsi al Sassuolo per cominciare la nuova avventura in Serie B. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, il club nerazzurro cederà a zero il portiere rumeno ai neroverdi, ma manterrà il 30% sulla futura rivendita.

Al contempo, la società di Viale della Liberazione andrà a risparmiare anche sull'ingaggio del giocatore, ormai fuori dai piani di Inzaghi che può contare sul trio Sommer-Martinez-Di Gennaro per la nuova stagione ormai alle porte.

