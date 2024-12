Da una parte la convinzione che possa diventare un fuoriclasse assoluto. Dall’altra la speranza che arrivi finalmente la scintilla definitiva per conferire quell’aura da campione – e la certezza che possa determinare con continuità – con la maglia dell’Inter. Kristjan Asllani è chiamato allo step successivo. Secondo quanto appurato da FcInterNews il club di Viale della Liberazione continua ad avere fiducia nell’ex Empoli, tanto da aver rifiutato numerose offerte ricevute in questi anni per lui sia dall'Italia sia dall'estero. Addirittura, alcune arrivate già subito dopo il suo arrivo a Milano.

In particolare la società ha detto: “No, grazie” a una proposta da 25 milioni di euro per Asllani, proprio perché il ragazzo cresciuto a Buti potrebbe rappresentare una pedina fondamentale della mediana di Simone Inzaghi dei prossimi anni. Avere davanti Hakan Calhanoglu serve per imparare e migliorare giorno dopo giorno, ma chiaramente toglie spazio al suo sostituto (tanto che probabilmente l’albanese non sarà titolare nemmeno in Coppa Italia contro l’Udinese).

In ogni caso questi mesi saranno fondamentali per Kristjan, che ha l’obiettivo di diventare ancora più importante nel progetto nerazzurro. Altrimenti, qualora la prossima estate dovessero arrivare proposte importanti, le avance per il ventiduenne (che comunque ha da poco rinnovato il suo contratto, a dimostrazione della fiducia che viene riposta in lui) potrebbe anche essere accettate.