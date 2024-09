Un prolungamento che sa tanto di adeguamento. Kristjan Asllani ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Inter sino al 30 giugno del 2028. Una decisione – quella del centrocampista albanese e della società nerazzurra – che arriva, come appurato da FcInterNews, per la soddisfazione reciproca di tutte le parti in causa. A prendere l’iniziativa è stato il club campione d’Italia, non in questi mesi, ma addirittura prima del cambio di proprietà (situazione che ha rallentato il nero su bianco per i soliti motivi burocratici, ma che nella sostanza ha immediatamente trovato d’accordo anche Oaktree) con i vertici della Beneamata che volevano riconoscere ad Asllani lo status di calciatore da Inter, con un aumento ragionevole dello stipendio.

Ergo, Kristjan guadagnerà ora circa il 25%-30% in più del precedente contratto (da circa 1.2 più bonus a stagione) e potrà proseguire l’avventura nel team tifato sin da bambino. Il ragazzo, nonostante qualche critica di troppo ricevuta post Monza, è considerato da tutti in casa Inter come un potenziale top. Motivo per cui dalle parole si è passati ai fatti.

