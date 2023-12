Autore del gol dell'1-1 che ha salvato il risultato della Sampdoria, Sebastiano Esposito si è presentato ai microfoni di Sky a margine del match con il Bari, dove prima di tutto è stato protagonista di un siparietto con Sibilli, ex compagno al Bari: "Nell'uno contro uno Sibilli è uno dei giocatori più forti della Serie B. E poi hai un calcio destro e sinistro quasi come il mio (ride, ndr)".

Come festeggerai il capodanno con i tuoi fratelli?

"Non lo so, non ci ho proprio pensato. Abbiamo fatto un piccolo pranzo insieme a Natale ma non ci abbiamo pensato perché eravamo tesi e concentrati sulle nostre partite perché arrivavamo in un periodo di stress. Mi fa piacere che sono riusciti a raggiungere il pareggio anche loro perché se lo meritano, mi aspettano e adesso torno a casa e penseremo dove e come festeggiare".

Dopo il gol, al 92esimo, hai trovato la lucidità di non esultare. Come hai fatto?

"Semplice. Ti immagini un episodio del genere magari prima della partita e ti passano per la mente tutti i bei momenti dell’anno scorso e credo che questa gente si meriti il 110% del mio rispetto perché mi hanno dato tanto. Poi io sicuramente io ho dato tanto a loro ma loro mi hanno dato di più".

Avete un conto in sospeso con i minuti di recupero?

"Avrei una risposta brutta da darti, ti dico la verità. Vai a quel paese (ride, ndr)".

Pirlo ha detto che stai vivendo un ottimo momento ma puoi crescere ancora.

"Strano… Sì, sono d’accordo con lui. A ventun'anni nessun giocatore al mondo è arrivato né può essere al 100% delle sue possibilità perché non le conosce ancora… Sto imparando a conoscermi, perché allenandoti al 100% cominci a conoscere realmente le tue qualità, quindi io sto tranquillo. Il mister mi fa stare sempre tranquillo perché mi cazzia spesso, dobbiamo continuare su questa squadra. Nelle ultime partite potevamo fare molto meglio perché in casa contro due buone squadre dovevamo portare più punti perché ce lo meritavamo. Non siamo all’altezza di queste prestazioni e dobbiamo fare di più".

Prestazioni o risultati?

"Entrambi. Possiamo fare di più. Conosco la mia squadra e possiamo e dobbiamo fare di più. Oggi eravamo stanchi ma dobbiamo fare di più".

