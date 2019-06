Alla ricerca di un esterno che rinforzi la batteria a disposizione di Antonio Conte, l'Inter sarebbe tornata a valutare concretamente Valentino Lazaro, classe 1996 seguito già 7 anni fa quando era ancora un giovanissimo talento in erba. Per capirne di più, FcInterNews.it ha interpellato in esclusiva l'agente Max Hagdayr, che tra le righe ha confermato l'interesse nerazzurro nei confronti del proprio assistito: “Lazaro può giocare sia a destra sia a sinistra. Nasce come esterno offensivo ma ormai è molto migliorato e capace anche di disimpegnarsi bene in fase difensiva. Nell’Hertha l’anno scorso ha giocato sulla destra, ma potrebbe fornire ottime prestazioni anche sull’altra fascia. Il modulo più congeniale alle sue caratteristiche dovrebbe essere il 3–5-2 ma anche come quarto di centrocampo può fare la differenza”.

Il manager preferisce non fare nomi precisi di club interessati a Lazaro, ma fa capire come ci possano essere i nerazzurri sulle sue tracce: “L'Inter? Non parlo di una squadra precisa. Per questo non posso neanche rivelarle se abbia parlato o meno con i dirigenti nerazzurri. Posso però dire che sul giocatore c’è l’interesse di club di alto livello. A lui piacerebbe giocare la Champions League ed essere allenato da un tecnico che punti su di lui e possa farlo migliorare e farlo rendere al meglio. La sua valutazione? Non è un argomento di mia competenza. Io le dico che ha ancora due anni di contratto e il valore del cartellino dipende dalla squadra tedesca. Già a 16 anni sarebbe potuto venire in Italia. Su di lui c’era l’interesse di Inter e Milan".

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - VALENTINO LAZARO, DALL’AUSTRIA A TUTTA FASCIA