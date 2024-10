"Il rinnovo di contratto con l'Inter? Spero che venga completato il prima possibile. Sembra buono, spero di poter firmare il prima possibile". Parole e musica di Denzel Dumfries che, seduto al fianco del ct Ronald Koeman in conferenza stampa, si esprime in questi termini sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2025: "Ho giocato poco, quindi devo ancora rinnovare il contratto. Ovviamente voglio giocare di più. Sono concentrato sul guadagnare più minuti. Per fortuna ne ho avuti un po’ di più nelle ultime settimane, ma Darmian è un duro concorrente".

Il laterale nerazzurro viene poi incalzato sull'eccessivo numero di partite che sta portando tanti infortuni nel mondo del calcio e diversi giocatori a pensare di voler rinunciare a parte dello stipendio pur di arginare il problema: "Tutti dicono che il numero di partite che dobbiamo giocare è troppo alto, ma mi sento in forma. Un calendario completo va a scapito della qualità ed è un peccato se di conseguenza si vede meno qualità in campo. Se devi rinunciare al tuo stipendio e vuoi giocare di meno poi non mi interessa, non ho nessuna opinione a riguardo".

Il discorso si sposta poi al campo, dove l'Olanda è attesa dalla doppia sfida in Nations League con Ungheria e Germania: "Ovviamente è uno stadio fantastico ed è bello tornare domani. L'attenzione è puntata sulla vittoria di domani, ma sapete cosa è successo qui in passato - aggiunge Dumfries quando gli viene chiesto degli Europei del 2021, quando gli Oranje caddero a Budapest sotto i colpi della Repubblica Ceca -. Non se ne parla più. È successo, ormai un po' di tempo fa. Pensiamo alla partita di domani. Contro la Germania sono arrivato davanti alla porta e Brian (Brobbey, ndr) ha fatto un buon passaggio. Non è qualcosa di specifico che mi permette di segnare un gol".

