"Denzel Dumfries non si unirà alla squadra perché non potrà giocare a causa di un infortunio". È questo l'annuncio ufficiale attraverso cui la Federcalcio olandese ufficializza la mancata convocazione per i quarti di Nations League contro la Spagna del laterale dell'Inter, uscito ieri in anticipo dal Gewiss Stadium di Bergamo durante il match con l'Atalanta per un problema muscolare alla coscia destra che dovrà essere valutato nelle prossime ore. "Sono molto soddisfatto, ora speriamo di recuperare qualche giocatore durante la sosta - aveva detto ieri Simone Inzaghi nella conferenza stampa post Atalanta -. Sperando che la valutazione dell'Olanda con Dumfries sia buona, il ragazzo era tranquillo e c'è speranza di riaverlo presto".

Oltre a Federico Dimarco e Nicola Zalewski, lasciati a casa da Italia e Polonia perché alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni, anche i due olandesi Stefan de Vrij (non convocato) e Dumfries resteranno dunque a Milano per proseguire le cure. Mats Wieffer e Youri Baas sono i due nuovi convocati ufficializzati dagli Oranje.

Mats Wieffer & Youri Baas join Oranje's training camp in Zeist.



Denzel Dumfries will not join the squad, as he's unable to play due to an injury.#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/vay65YwjmZ — OnsOranje (@OnsOranje) March 17, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!