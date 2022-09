L’esterno nerazzurro Denzel Dumfries torna a parlare dal ritiro della Nazionale olandese. Il calciatore ha parlato ai microfoni del portale SPORF, soffermandosi sulle differenze tra il difendere in Italia e nella sua Nazionale: “In Italia si difende di più la porta in maniera più compatta, si gioca più dietro. Qui l’allenatore Van Goal vuole che pressiamo alto e che attacchiamo subito il portatore di palla per poi difendere più avanti. Non dico che in Italia non si faccia, ma lo si fa in maniera diversa. Per me il fatto di poter giocare sia in Serie A che nella Nazionale olandese è una buona cosa”, le parole dell’ex PSV.