Dal proprio profilo Instagram, Lele Adani si lancia in compagnia di Nicola Ventola e Antonio Cassano in un pronostico per il derby di questa sera. Fantantonio non ha dubbi e punta sulla sua Inter: "Si vola, vinciamo noi", afferma convinto, mentre Ventola si schiera sul fronte opposto e Adani opta per un più salomonico pareggio. Invitando poi i follower a dire la loro.

