Il collega del De Telegraaf ha chiesto i motivi delle convocazioni di Davy Klaassen (centrocampista dell'Ajax) e del difensore nerazzurro viste le ultime deludenti uscite con i rispettivi club. "Sono giocatori che hanno dato tutto per la nazionale olandese. Vuoi trattarli come dei ragazzini, ma hanno già avuto un'intera carriera - ha accusato Van Gaal -. Se non lo pensi, scrivilo sul tuo giornale. Ma non farmi questa domanda, perché non perderò quei giocatori. La pensi diversamente, peccato. Vai a formare un club con Jeroen Stekelenburg (commentatore sportivo olandese, ndr)".