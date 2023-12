Fiducia reciproca che continuerà ancora quella tra l'Inter e Matteo Darmian, freschissimo di rinnovo fino al 2025. Cosa significa questo rinnovo? "Per me significa tanto, sono molto orgoglioso di questo rinnovo e di vestire questa maglia ancora per diverso tempo. Sono felicissimo di avere la fiducia di tutti, dello staff, dei miei compagni, dei tifosi…" ha detto l'esterno nerazzurro ai canali ufficiali del club.

Stai vivendo una nuova giovinezza. C’è stato un momento in cui hai pensato di raggiungere un nuovo apice?

"Io sono sempre stato convinto dei miei mezzi, ho sempre cercato di dare tutto me stesso sin dal primo giorno in cui sono arrivato. È motivo di grande orgoglio per me vedere questa fiducia, questi sacrifici e questi sforzi ripagati".

Tre parole con le quali descriveresti il Matteo Darmian nerazzurro:

"Affidabile, diligente e attento".

Costanza, disponibilità e umiltà. Tre delle tue caratteristiche. Secondo te queste tre cose ti rendono un punto di riferimento anche per i più giovani?

"Sì. Cerco di essere d’esempio in primis per me stesso perché cerco di lavorare e migliorare giorno dopo giorno e avere sempre l’atteggiamento giusto e migliore in ogni situazione e spero che questo sia d’esempio anche per i più giovani".

In questi anni che cosa ti ha dato l’Inter? Cosa hai dato tu a lei e cosa puoi ancora dare?

"L’Inter mi ha dato tanto. Mi ha permesso di vincere tanti trofei, spero di fare altrettanto in futuro e come ho detto prima, l’importante è avere la giusta determinazione e voglia di spingersi sempre oltre".

Cosa vuoi dire ai tifosi?

"Li voglio ringraziare perché dal primo giorno mi sono stati vicino. Non solo a me, ma a tutta la squadra fanno sentire a ogni partita il loro appoggio e vogliamo anche noi ringraziarli tramite le nostre prestazioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!